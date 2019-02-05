شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلن وصول رامون دياز بمطار القاهرة الدولي والان مع التفاصيل

أعلن نادي بيراميدز المصري عن وصول الأرجنتيني رامون دياز، لاستلام حقبة تدريب الفريق الأول خلال الدور الثاني من الدور المصري والبطولات المحلية الأخرى، خلفاً للتوأم حسام وإبراهيم حسن.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي عبر فيس بوك صورا لوصول دياز بمطار القاهرة قادما من لندن.

ويعد رامون دياز، المدرب الرابع لبيراميدز هذا الموسم، بعد البرازيلي ألبرتو فالنتيم، والأرجنتيني ريكاردو لافولبي، وحسام حسن، بينما قاد أحمد حسن، المستشار الرياضي، المهمة لمباراة واحدة أمام الداخلية.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، أن رامون دياز سيتقاضى مع معاونيه، حال تجديد عقده لموسم آخر، بخلاف الفترة المتبقية من الموسم الحالي، 7 ملايين دولار، فضلا عن المكافآت.

ويحضر دياز إلى القاهرة، اليوم الثلاثاء، لبدء مهمته مع الفريق، بعدما حضر معاونوه أمس الإثنين، وتابعوا مباراة بيراميدز ضد الداخلية، بالجولة الحادية والعشرين للدوري المصري والتي فاز بها بيراميدز بثنائية.