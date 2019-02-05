شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم برشلونة يظهرون بالصيني في الكلاسيكو والان مع التفاصيل
ونشر حساب البارسا الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي "تويتر"، فيديو يتم فيه طباعة أسماء نجوم البلوجرانا باللغة الصينية وعلق عليه، " لاعبي برشلونة سيرتدون قمصان مكتوب عليها باللغة الصينية في الكلاسيكو أمام ريال مدريد، احتفالا بالسنة الصينية الجديدة".
وتقام غدا مباراة الذهاب على ملعب كامب نو بتمام العاشرة مساء، بينما تقام مباراة العودة يوم 27 من شهر فبراير الجاري على ملعب "سانتياجو برنابيو".
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