شكرا لقرائتكم خبر عن الفيحاء تعلن تعيين نور الدين زكري مدرباً للفريق والان مع التفاصيل

موقع الخليج 365- توصلت إدارة نادي الفيحاء السعودي إلى إتفاق مع الجزائري نور الدين زكري لتولى قيادة الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الحالي.

ويستعد إدارة النادي لإتمام اتفاقه مع الجزائري غدًا، عندما يصل المدرب غداً الأربعاء إلى المجمعة لإنهاء إجراءات توقيع العقد الرسمي وتولي الإشراف الفني على الفريق.

وتولى نور الدين العديد من الأندية ومن أهمها مولدية العاصمة الجزائري، نادي أهلي شاندي السوداني، الوكره القطري والرائد السعودي وآخرها نادي وفاق سطيف الجزائري.

ويحتل نادي الفيحاء حالياً المركز الرابع عشر في جدول ترتيب فرق بطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 15 نقطة.