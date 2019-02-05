شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب ايفرتون : ليس لنا علاقة بصراع ليفربول ومانشستر سيتي والان مع التفاصيل

الخليج 365_

أكد المدير الفني البرتغالي لفريق ايفرتون الإنجليزي "ماركو سيلفا"، أن فريقه خارج صراع مانشستر سيتي وليفربول علي صدارة البريمرليج.

وقال سيلفا" ما أعرفه حقًا أنه علينا التركيز في معركتنا الخاصة، وعدم الإلتفات لمعارك الأخرين".

وأضاف:"ما هو مؤكد أن جماهيرنا تريد فوزنا بالمباراة، وفي تلك اللحظة لا يوجد فريقان يقاتلان وحدهما لأجل اللقب".

وجاء هذا التصريح بسبب العداوة التاريخية بين قطبي مدينة ليفربول، نادي ايفرتون وغريمه ليفربول، حيث تتمني جماهير ايفرتون الهزيمة علي يد مانشستر سيتي، بسبب تمنيها خسارة ليفربول للدوري.