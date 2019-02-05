صلاح على رأس قائمة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

قرر الألماني يورجن كلوب، ضم 21 لاعبًا، في قائمة الفريق الذي سيخوض بها منافسات الأدوار الأقصائية بمسابقة دوري أبطال أوروبا، وتواجد محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى، فى القائمة.

وشهدت القائمة التى أرسلها نادى ليفربول للأتحاد الأوروبى لكرة القدم "اليويفا"، تواجد اللاعب أليكس أوكسليد تشامبرلين الذى اقترب من التعافى من الإصابة التى تعرض لها فى الركبة خلال مشاركته أمام روما الإيطالى فى ذهاب نصف نهائى النسخة الماضية من مسابقة دورى أبطال أوروبا.

وضمت قائمة ليفربول كلاً من: أليسون بيكر، سيمون مينيوليه، فيرجيل فان ديك، لوفرين، مورينو، روبرتسون، ماتيب، كى جانا هوفر، فابينيو، فينالدوم، نابى كيتا، شاكيرى، فيرمينو، ساديو مانى، محمد صلاح، ديفوك أوريجى، جيمس ميلنر، تشامبرلين، هندرسون، لالانا، ستوريدج.

وكانت قرعة دور الـ 16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا أوقعت ليفربول فى مواجهة بايرن ميونخ الألماني.

ويلتقى ليفربول مع بايرن ميونخ يوم 19 فبراير الحالى بملعب أنفيلد، بمباراة الذهاب، بينما تقام مباراة الإياب يوم 13 مارس القادم بملعب أليانز أرينا.

وشارك محمد صلاح فى 6 مباريات بالنسخة الحالية من مسابقة دورى ابطال اوروبا سجل خلالها 3 أهداف.