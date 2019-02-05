شكرا لقرائتكم خبر عن المصري والإسماعيلي يعرضان حلولًا لمشكلات اتحاد الكرة خلال اجتماعه غدًا والان مع التفاصيل

الخليج 365- يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبوريدة، اجتماعًا مع ممثلي الأندية الـ 18 المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز، في الثانية ظهر غد الأربعاء، بالمقر الرئيسي للاتحاد بالجزيرة، بهدف بحث كل ما يتعلق بالمسابقة المحلية.

وبناءً عليه، فقد قرر مجلس إدارة النادي المصري، تكليف سمير حلبية، رئيس النادي، بحضور اجتماع الأندية مع أعضاء اتحاد الكرة، بينما كلف إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة فريق الإسماعيلي، إبراهيم فارس، عضو مجلس الإدارة بحضور الاجتماع.

وقد أعد الناديان حلولًا لعرضها على حضور الاجتماع، ومناقشتها، خاصةً ما يتعلق بمواعيد مباريات الدوري المؤجلة، ومصير مسابقة كأس مصر، وتطبيق تقنية الفيديو خلال المباريات.