شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب خرج محمد هاني من أرض الملعب في مباراة الأهلي اليوم والان مع التفاصيل

الخليج 365- كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، عن سبب خروج محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق، في الدقائق الأخيرة من أحداث المباراة.

فقد قال عبد الحفيظ في تصريحاته لقناة الأهلي، "اللاعب يعاني من شد في الخلفتين ومركزه يحتاج لجهد كبير في الملعب ولكن الحمدلله لا يوجد قلق".

جاء ذلك بعد أن وجه مدير الكرة بالنادي شكره للاعبيه بعد الآداء الذي أظهروه في أرض الملعب، قائلًا: "أوجه تحية للاعبين، على جهدهم في المباراة، بالرغم من أن موعدها جاء بعد 48 ساعة فقط من المشاركة في دوري أبطال افريقيا"، وعن الدروس المسفادة من مباراة اليوم، أضاف: "تسيدنا المباراة من البداية وحتى النهاية باستثناء الثمانية دقائق الاخيرة وهذا من دروس المباراة".

وعن مشوار الأهلي المصري الفترة القادمة، استكمل عبد الحفيظ، "شهري فبراير ومارس في غاية الأهمية، نظرًا لاحتوائهما على مباريات كثيرة جدًا"، واختتم: "من المفترض أن مباراة حرس الحدود تقام على ملعب استاد السلام، وحال حدوث تغير نرغب في اخطارنا حتى نحدد ملعب آخر".

وقد أعرب سيد عبدالحفيظ عن سعادته بالفوز الذي حققه الشياطين الحمر على نظيرهم فريق إنبي في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من الدوري المصري الممتاز.