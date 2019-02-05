شكرا لقرائتكم خبر عن آل الشيخ: تلقينا عروضا خيالية لشراء محترفي بيراميدز والان مع التفاصيل

أعلن تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، تلقي ناديه عروض خيالية لبيع لاعبيه الستة الأجانب في المرحلة المقبلة. ويضم بيراميدز بين صفوفه 6 لاعبين أجانب هم الثنائي السوري عمر خريبين وعمر الميداني والإكوادوري جون سيفوينتس والبيروفي كريستيان بينافينتي والبوركيني إريك تراوري والبرازيلي ماركوس كينو. وقال آل الشيخ، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "قيمة اللاعبين غير المصريين حاليًا في بيراميدز، 27 مليون دولار.. والعروض المقدمة لهؤلاء اللاعبين تتجاوز 31 مليون دولار". واستفاد بيراميدز من قرار اتحاد الكرة بمعاملة اللاعبين السوريين بالدوري المصري مثل اللاعبين المصريين، وإمكانية قيدهم بعيدًا عن قاعدة وجود 4 لاعبين أجانب فقط في قائمة كل فريق.

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