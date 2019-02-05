شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يعلن عن قيمة صفقة مدرب بيراميدز والان مع التفاصيل
كشف المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، عن قيمة عقد المدرب الأرجنتيني رامون دياز، وجهازه المعاون في الفترة المقبلة.
وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، أن رامون دياز سيتقاضى مع معاونيه، حال تجديد عقده لموسم آخر، بخلاف الفترة المتبقية من الموسم الحالي، 7 ملايين دولار، فضلا عن المكافآت.
ويحضر دياز إلى القاهرة، اليوم الثلاثاء، لبدء مهمته مع الفريق، بعدما حضر معاونوه أمس الإثنين، وتابعوا مباراة بيراميدز ضد الداخلية، بالجولة الحادية والعشرين للدوري المصري والتي فاز بها بيراميدز بثنائية.
ويعد رامون دياز، المدرب الرابع لبيراميدز هذا الموسم، بعد البرازيلي ألبرتو فالنتيم، والأرجنتيني ريكاردو لافولبي، وحسام حسن، بينما قاد أحمد حسن، المستشار الرياضي، المهمة لمباراة واحدة أمام الداخلية.
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