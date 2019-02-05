شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب ليستر: لايمكن مراقبة بوجبا والان مع التفاصيل
الخليج 365_
أشاد المدير الفني الفرنسي لفريق ليستر سيتي "كلود بويل"، بنجم خط وسط مانشستر يونايتد"بول بوجبا" عقب المباراة التي جمعت بين مانشستر يونايتد وليستر سيتي في الجولة 25 من منافسات البريمرليج، وانتهت بفوز الشياطين الحمر بهدف نظيف سجله الشاب الواعد ماركوس راشفورد.
وقال بويل في تصريحات لجريدة "لوباريزيان" الفرنسية، بوجبا أصبح قائد فعلي، لقد تتطورت عقليته كثيرا، وأصبح هو المحرك الأساسي لهجوم الفريق، بوجبا صار يلعب بمركز رقم 10".
وأضاف " أنه حاسم بتمريراته وأهدافه، بخلاف أنه قوي ويرسل التمريرات بشكل دقيق".
وأختتم " لايمكن مجارة بوجبا سواء فنيًا أو بدنيًا، إنها أشبه بالمهمة المستحيلة".
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