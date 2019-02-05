شكرا لقرائتكم خبر عن تركي أل الشيخ يكشف عن قيمة عقد الجهاز الفني لبيراميدز والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلن المستشار تركي أل الشيخ رئيس الهئية العامة للترفيه بالسعودية ومالك نادي بيراميدز، القيمة المالية لتعاقده مع الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني الجديد للنادي المصري. وكتب تركي أل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الأجتماعي "فيس بوك"، تكلفة مدرب مثل رامون دياز ومساعدية لسنة ونصف في حال مدد التعاقد للسنة القادمة تتجاوز ال٧ مليون دولار من غير البونص "المكافأت". ومن المقرر تواجد دياز في القاهرة اليوم وهو وجهاز الفني المكون من 8 افراد لبدء مهمته مع بيراميدز خلفا للمقال حسام حسن. يحتل بيراميدز المركز الثاني على جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة وبفارق 3 نقاط عن المتصدر نادي الزمالك.

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