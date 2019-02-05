شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي السعودي يعلن تعيين الأوروجوياني خورخي فوساتي مدرباً للنادي والان مع التفاصيل
موقع السعودية نيوز365- وصل الأوروجوياني خورخي فوساتي إلى مدينة دبي استعداداً لتوقيع عقد تدريبه للفريق الأول بنادي الأهلي السعودي خلفاً للتشيلي بابلو جويدي.
وكتب الحساب الرسمي للنادي الأهلي على تويتر: "استقبل المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي الأهلي الكابتن زكي الصالح، مساء اليوم في مدينة دبي، المدرب الأوروجوياني خورخي فوساتي، وذلك تمهيداً لتوقيع عقد تدريبه للفريق الكروي الأول بالنادي".
وأعلنت إدارة النادي الأهلي السعودي رسمياً، اليوم الثلاثاء إقالة المدرب التشيلي بابلو جويدي من تدريب الفريق الأول كما عينت زكي الصالح مديراً تنفيذياً للفريق.
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