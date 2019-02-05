تركي آل الشيخ يكشف قيمة تعاقد بيراميدز مع دياز

كشف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن قمية التعاقد مع الجهاز الفني لبيراميدز بقيادة «رامون دياز». وكتب «تركي»، عبر حسابه قائلًا: «تكلفة مدرب مثل رامون دياز ومساعديه لسنة ونصف في حال مدد التعاقد لسنة القادمة تتجاوز الـ ٧ مليون دولار من غير البونص». وتعاقد تركي آل الشيخ مع دياز خلفا لحسام حسن، الذي تمت إقالته نظرا لتراجع نتائج الفريق تحت قيادته.

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