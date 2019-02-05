بالفيديو.. الأهلي ينجو من التعادل أمام إنبي بهدفين

حقق الأهلي انتصارًا ثمينًا على إنبي بنتيجة 2-1، في المباراة، التي جمعت الفريقين، والمؤجلة من الجولة الـ 13 من الدوري المصري.

وأحرز ثنائية الأهلي أيمن أشرف، في الدقيقة 38، و«أجايي» في الدقيقة 54، فيما أحرز محمود قاعود هدف إنبي الوحيد في الدقيقة 79.

وفي الدقيقة 91 ألغى حكم اللقاء هدفًا لـ «إنبي» بداعي التسلل.

وبهذا الانتصار ارتفع رصيد الأهلي إلى 36 نقطة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد إنبي عند 21 نقطة في المركز الرابع عشر.