بالأرقام قبل الكلاسيكو.. ريال مدريد الأفضل في كأس الملك إسبانيا

كتبت: سارة جاب الله

يدخل فريق ريال مدريد لقاء الكلاسيكو غدًا أمام برشلونة بنصف نهائي كأس الملك، علي ملعب "كامب نو" بصفته الفريق الذي حقق أكبر عدد من الانتصارات والأهداف.

وسيحاول ريال مدريد الحفاظ في الكلاسيكو على ديناميكية الانتصارات، ويصل الفريق بقيادة لوبتيجي سولاري إلى المربع الذهبي في المسابقة بأرقام مميزة مع الملكي هو الفريق الوحيد الذي حقق خمسة انتصارات في البطولة، حيث فاز في

جميع المباريات، باستثناء إياب دور الـ16 في بوتاركي. يليه في ترتيب أكثر الفرق تحقيقاً للانتصارات: خيتافي، برشلونة وفالنسيا برصيد أربعة انتصارات.

إلى جانب ذلك، حقق ريال مدريد رصيداً تهديفياً متميزاً بــ20 هدفاً، ويكون المرينجي الفريق الأكثر تهديفاً في المسابقة، يليه في هذا التصنيف برشلونة بـ15هدفاً وفياريال بـ14 هدفاً.

ويتألق لاعبي الريال على الصعيد الدفاعي، حيث استقبلت شباكهم خمسة أهداف فقط، اثنين خارج الديار، ليكونوا بذلك الفريق الذي استقبل أقل عدد من الأهداف خارج الارض.

من جانب آخر، يتميز الفريق بعدد هدافيه سجل 10 من الأهداف في 6 مباريات ويتصدر بنزيما، الذي يصل إلى الكلاسيكو وهو في أفضل حالاته، ترتيب الهدافين بواقع أربعة أهداف في الكأس، يليه راموس وأسينسيو بثلاثة أهداف، ثم إيسكو، فينيسيوس جونيور ولوكاس فازكيز بهدفين اثنين لكل منهم، ويختتم القائمة أودريوزولا، يورنتي، خابي سانشيز وكريستو بهدف واحد.