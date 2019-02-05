تشكيل ريال مدريد وبرشلونة المتوقع في الكلاسيكو

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يستضيف فريق برشلونة نظيره ريال مدريد علي ملعب " الكامب نو" مساء، غد، الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك أسبانيا.
وجاء التشكيل المتوقع لبرشلونة لمواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو:
في حراسة المرمى : تير شتيجين.
في خط الدفاع : كلمينتلونجليه ، جيرارد بيكيه ، جوردي ألبا ،سيرجي روبيرتو.
في خط الوسط : إيفان راكيتيتش ،سيرخيو بوسكيتس ، ارثور ميلو.
في خط الهجوم : فيليبي كوتينيو ، كارليس آلينيا ، لويس
تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجة برشلونة في الكلاسيكو:
في حراسة المرمى : كيلور نافاس.
في خط الدفاع : رافائيل فاران ، سيرخيو راموس ، دانييل كارفاخال ، سيرجيو ريجيلون.
في خط الوسط : توني كروس ، لوكا مودريتش ، كارلوس كاسيميرو.
في خط الهجوم : فينيسيوس جونيور ، جاريث بيل ، كريم بنزيما.
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