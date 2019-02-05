فالفيردي يوضح موقف ليونيل ميسي من الكلاسيكو

كتبت: سارة جاب الله

أوضح الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة، موقف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من المشاركة في مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد بنصف نهائي كأس ملك أسبانيا.

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي للمباراة "قرار الدفع بليونيل ميسي سيكون بناءً على حالة اللاعب في الحصة التدريبية مساء اليوم الثلاثاء".

وأوضح "لم أرى ميسي بعد، لذلك فكل

الأسئلة المطروحة ليس لها جواب، لازالت هناك حصة واحدة، سنرى كيف هو، إذا استطاع إتمامها وكان في ظروف جيدة بناء على التدريب سنقرر".

وأضاف " لا أعتقد أن حضور أو غياب ميسي سيغير المواجهة، إنها مباراة نصف نهائي الكأس بين برشلونة وريال

مدريد،وإنها مواجهة مفتوحة، نحن لدينا لاعبون مميزون، لدينا من نعتقد أنه الأفضل في العالم، كما أنهم يتوفرون على لاعبين جيدين كذلك".

واستكمل " نعلم جميعا من هو ميسي، وماذا يمنح للجماهير، والفريق يواجه برنامجاً ملئ بالمباريات ، في مرحلة حساسة وحاسمة للغاية.

وتندرج المباراة التي ستدور بين الطرفين، يوم غد الأربعاء، على أرضية ملعب "الكامب نو"، ضمن ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، والذي يحمل النادي الكتالوني لقبه.