قائمة برشلونة لمباراة الكلاسيكو تشهد عودة ميسي واستبعاد ديمبلي

كتب- محمد معتز صلاح الدين

شهدت قائمة برشلونة التي أعلن عنها إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق الكتالوني وجود ليو ميسي واستعباد الفرنسي عثمان ديمبلي ضمن القائمة المواجهة أمام ريال مدريد، مساء، غد، والتي

ستقام على ملعب "كامب نو" ضمن ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وكان هناك شكوك حول مشاركة نجم برشلونة ميسي،

في مباراة الغد بعد إصابته أمام فالنسيا بالفخذ الأيمن، بعدما أشارت بعض التقارير الصحفية إلى إمكانية غياب ميسي عن مواجهة الكلاسيكو أمام الغريم التقليدى ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل، فى ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.