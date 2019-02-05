تركي آل شيخ يكشف عن القيمة السوقية للاعبي بيراميدز

فريق بيراميدز كتب- وليد خليل أعلن تركي آل شيخ مالك نادي بيراميدز عن القيمة السوقية للاعبي فريقه خلال الموسم الحالي. وقال آل شيخ عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ان القيمة السوقية للاعبي بيراميدز حاليا ٦٠ مليون و٣٠٠ الف دولار تشمل اللاعبين المعارين الاجتماعي فيسبوك ان القيمة السوقية للاعبي بيراميدز حاليا ٦٠ مليون و٣٠٠ الف دولار تشمل اللاعبين المعارينللفرق الأخرى. واضاف مالك بيراميدز ان قيمة الاعبين المحترفين بالفريق تصل ل ٢٧ مليون دولار، مشيرا إلي أن النادي تلقي عروضا لستة من اللاعبين المحترفين المملوكين للنادي تتجاوز قيمتها ٣١ مليون دولار.

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