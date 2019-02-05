محمد يوسف: عودة المصابين مكسب

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أكد محمد يوسف المدرب العام لفريق الكرة بالنادي الأهلي، أن فريقه قدم أداء جيد أمام إنبي، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم، والمؤجل من الجولة الـ13 من الدوري الممتاز.
وقال يوسف في تصريحات على قناة "أون سبورت": "لقاء إنبي كان صعب لكننا قدمنا مباراة جيدة".
وتابع " الحمدلله لم يحدث إصابات جديدة بصفوف الفريق، بالإضافة لمشاركة كل من
وأختتم " سيكون هناك استشفاء للاعبين اليومين المقبلين بسبب ضغط المباريات".
يذكر أن الأهلي يواجه حرس الحدود يوم الجمعة المقبل في إطار الجولة 21 من الدوري الممتاز.
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