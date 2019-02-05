عبدالحفيظ يوضح سبب استبدال محمد هاني في مباراة إنبي

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قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق، اشتكى من إجهاد عضلي، خلال مباراة إنبي التي أقيمت مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد بتروسبورت، والمؤجلة من الأسبوع الثالث عشر فيبطولة الدوري العام.
وأكّد مدير الكرة بالأهلي، أن هاني سليم من الناحية الطبية، ولم يتعرض إلى إصابة، وأنه اشتكى فقط من إجهاد عضلي، وفضل الجهاز الفني استبداله
وكان الأهلي قد حقق الفوز على إنبي 2-1، ورفع رصيده إلى 36 نقطة. ويأتي في المركز الثالث في ترتيب جدول مسابقة الدوري.
ويستعد الأهلي لمباراة حرس الحدود، التي تقام يوم الجمعة المقبل، قبل السفر إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا، في دوري أبطال إفريقيا.
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