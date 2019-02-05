تركي آل الشيخ يكشف عن القيمة التسويقية الضخمة للاعبي بيراميدز

كشف تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية عن القيمة التسويقية الحالية للاعبي بيراميدز، شاملة اللاعبين المُعارين للأندية الأخري.

وكتب "آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك": " القيمة السوقية للاعبي بيراميدز حالياً ٦٠ مليون و٣٠٠ الف دولار تشمل الاعبين المعارين للفرق الاخرى".

وأضاف: " القيمة المالية للاعبين الغير مصريين في صفوف "بيراميدز" 7 مليون دولار".

وتابع: " العروض المقدمة لـ ٦ لاعبين الغير مصريين المملوكين لنادي بيراميدز تتجاوز الـ ٣١ مليون دولار".

واختتم تصريحاته: " تكلفة مدرب مثل رامون دياز ومساعدية لسنة ونصف في حال مدد التعاقد للسنة القادمة تتجاوز الـ٧ مليون دولار من غير البونص".