رياضة | تركي آل الشيخ يكشف قيمة عقد مدرب بيراميدز الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ يكشف قيمة عقد مدرب بيراميدز الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي بيراميدز عن قيمة تكلفة المدرب رامون دياز ومساعدية.
وكان نادي بيراميدز قد أعلن في وقتاً سابق التعاقد مع الأرجنتيني رامون دياز لتولي مهمة الفريق خلفاً للمدرب حسام حسن بعد التعادل مع الزمالك 3-3 في الدوري.
وكتب آل الشيخ عبر صحفته الرسمية بـ"الفيسبوك": "تكلفة مدرب مثل رامون دياز ومساعدية لسنة ونصف في حال مدد التعاقد للسنة القادمة تتجاوز الـ٧ مليون دولار من غير الحوافز".
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