رياضة | خاص - دويدار يجري عملية "وتر أكيلس" الاثنين المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص - دويدار يجري عملية "وتر أكيلس" الاثنين المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد دويدار لاعب الانتاج الحربي أنه سيخضع لعملية "وتر أكيلس" يوم الاثنين المقبل على يد الدكتور أحمد عبد العزيز.

وقال دويدار في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي" :" مدة غيابي عن الملاعب ستتراوح ما بين 5 إلى 6 أشهر على أقصي تقدير".

وكان دويدار قد تعرض للإصابة خلال لقاء ودي مع فريقه أمام سيراميكا كليوباترا، وجاء تشخيص الإصابة قطع جزئي في وتر أكيلس.