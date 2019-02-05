رياضة | جروس يؤجل ملف تجديد عقده مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جروس يؤجل ملف تجديد عقده مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجل السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك مناقشة ملف التجديد لنهاية الموسم الجاري بعد جس النبض من قبل الإدارة معه لتمديد عقده والإبقاء عليه مع الفريق لفترات أطول بعد نجاحه في إحداث طفرة على مستوى الفريق منذ بداية الموسم والنتائج المميزة على صعيد بطولة الدوري واحتلال الفريق صدارة الترتيب.

لكن الخواجة يفضل تأجيل الأمر لنهاية الموسم وعدم شغل ذهنه حاليًا بأية أمور أخرى بالإضافة إلى رغبته في الانتظار ووصول عروض قوية له على مستوى المنتخبات الأوروبية والذي يعتبر حلم كبير بالنسبة له لذلك فضل التريث والهدوء وعدم الاستعجال في تحديد وجهته خلال الموسم القادم وسط علمه جيدًا بتمسك إدارة الزمالك به ورغبتهم في بقائه.