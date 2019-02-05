رياضة | أهم أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 5 فبراير 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 5 فبراير 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الأهلي المصري اليوم الثلاثاء الموافق 5 فبراير 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة وأهمها الفوز على إنبي، ورفض الخطيب حضور اجتماع الأندية وإليكم أهم أخبار الأهلي الساخنة اليوم:

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على إنبي

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأأهلي في تحقيق الفوز أمام فريق إنبي، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. ورفع الأهلي رصيده من النقاط إلي 36 نقطة في المركز الثالث، وبفارق 9 نقاط عن نادي الزمالك متصدر جدول ترتيب الدوري، وست نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني. ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز. 1- الزمالك 45 نقطة. 2- بيراميدز 42 نقطة. 3- الأهلي 36 نقطة. 4- مصر المقاصة 30 نقطة. 5- الإنتاج الحربي 28 نقطة. 6- المقاولون العرب 28 نقطة. 7- المصري 26 نقطة. 8- طلائع الجيش 25 نقطة. 9- سموحة 25 نقطة. 10- حرس الحدود 24 نقطة. 11- الإسماعيلي 23 نقطة. 12- الجونة 22 نقطة. 13- النجوم 21 نقطة. 14- الداخلية 21 نقطة. 15- الاتحاد 21 نقطة. 16- إنبي 21 نقطة. 17- وادي دجلة 20 نقطة. 18- بتروجيت 18 نقطة.

تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد عبور إنبي

يخوض الفريق الأول بنادي الأهلي مباراة تعد اختبار صعب له أمام فريق حرس الحدود يوم الجمعة، ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز. وتُلعب مباراة الأهلي ضد حرس الحدود على استاد "السلام" وذلك يوم الجمعة، والموافق 8 فبراير 2019 في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة. وستنقل مواجهة حرس الحدود والأهلي في الجولة الحادية والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز عبر قناتي "Nile sport" وأيضاً "ON sport HD" الرياضية. ويحتل نادي الأهلي المركز الثالث وفي رصيده 36 نقطة، في المقابل يقع فريق حرس الحدود في المركز العاشر برصيد 24 نقطة. ويمكنكم متابعة البث المباشر والحي لمباراة الأهلي ضد حرس الحدود في الأسبوع الحادي والعشرون من بطولة الدوري المصري وذلك عبر موقع الخليج 365 الرياضي.

حسام عاشور يحقق رقما قياسيا مع الأهلي

نجح حسام عاشور، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نجح في الوصول لمشاركته رقم 500 بقميص النادي الأهلي، في مختلف البطولات، كأول لاعب في تاريخ القلعة الحمراء يصل لهذا العدد من المباريات. عاشور، أحد أبناء قطاع الناشئين في القلعة الحمراء، تم تصعيده إلى الفريق الأول في عام ٢٠٠٤، بعد أن منحه البرتغالي مانويل جوزيه، المدرب التاريخي للنادي الأهلي الضوء الأخضر، ليبدأ رحلته مع الفريق الأول، وتحديدًا أمام الترسانة، يوم الجمعة الموافق ١٣ من فبراير ٢٠٠٤، وانتهت المواجهة بفوز الأهلي بنتيجة ٢-صفر، بتوقيع كل من محمد أبو تريكة وأحمد أبو مسلم. وجاءت مشاركة اللاعب الشاب الذي لم يبلغ عامه الثامن عشر، حينها، لمدة ٥ دقائق، كافية لإقناع الخبير البرتغالي بقدراته الفنية، لينطلق نحو رحلة المجد الكروي مع النادي الأهلي. عاشور، شارك اليوم، الثلاثاء، كبديل في مباراة الأهلي وإنبي بحلول الدقيقة الـ69، والتي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 2-1. في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث عشر لبطولة الدوري الممتاز. مشاركة حسام عاشور، مساء اليوم، أمام إنبي تحمل الرقم 284 في مسابقة الدوري الممتاز، إلى جانب 36 مباراة في بطولة كأس مصر، و10 مشاركات في السوبر المصري. على الصعيد الخارجي، شارك قائد الأهلي في 154 مباراة في البطولات الإفريقية، و11 مشاركة في كأس العالم للأندية، و5 مشاركات في البطولة العربية. على مدار 500 مباراة، ساهم حسام عاشور رفقة النادي الأهلي في تحقيق ٣٢ بطولة على الصعيد المحلي والقاري بواقع 11 لقب دوري و7 ألقاب سوبر مصري و3 ألقاب لبطولة كأس مصر، و5 ألقاب لبطولة دوري أبطال أفريقيا، و5 ألقاب للسوبر الأفريقي، ولقب وحيد لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي “كونفدرالية” ليتفوق بذلك على كافة أقرانه في مصر وإفريقيا، ولا ينقصه سوى بضع بطولات ليتربع على عرش أكثر لاعبي العالم تحقيقا للبطولات. وعلى الصعيد العالمي، كان حسام عاشور أحد أفراد كتيبة القلعة الحمراء في تحقيق الميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية، عام ٢٠٠٦، في إنجاز تاريخي غير مسبوق.

"الخطيب يرفض حضور اجتماع الأندية"

تلقى هاني أبوريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اتصالًا من جانب محمود الخطيب،ط رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لإبلاغه خلالها الإعتذار عن حضور اجتماع روؤساء الأندية بالجبلاية.

ويرفض بيبو، فكرة حضور اجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء وممثلي أندية الدوري الممتاز، منعًا للصدام مع رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، في ظل البلاغات التي تقدم بها مجلس القلعة الحمراء ضد رئيس القلعة الزمالك، ووجود 6 قضايا رسمية من الأحمر ضده، بسبب ما وصفوه باتهامات كاذبة ضد الأهلي وقياداته وجماهيره عبر وسائل الإعلام، وإشعال نار الفتنة بين جماهير الأندية، مع تقديم مجموعة من "السيديهات" التي تحمل تطاول رئيس الزمالك حسب ما أعلنه النادي.

وحاول أبوريدة إثناء الخطيب عن قراره، في ظل رغبته في تهدئة الأجواء بين جميع الأطراف، إلا أن الأخير أصر على رغبته مؤكدًا على أن ممثل عن النادي سيحضر الاجتماع.

ويعقد مجلس الجبلاية، جلسة مع أندية الدوري الممتاز، ظهر غدٍ الأربعاء، بعد شكوى نادي بيراميدز للكاف ضد الجبلاية بتهمة مجاملة الأهلي والزمالك، بجانب رفضه خوض مبارياته إلا بعد انتهاء القطبين من مبارياتهم المؤجلة من الدور الأول، كما أصدر الأهلي بيانا أكد خلاله رفضه القاطع المساس والقيام بأي تعديلات في جدول المسابقة.

"الأهلي يقترب من حارس الإنتاج الحربي"

توصل مسؤولي النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، لاتفاق شبه رسمي مع إدارة نادي الإنتاج الحربي برئاسة اللواء أشرف عامر، للحصول على خدمات عامر عامر حارس مرمى الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأجرى أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عدة اتصالات مع إدارة الفريق العسكري، والتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف في ظل رغبة الحارس، التواجد بالجزيرة.

واتفق الطرفان على حصول الأهلي على خدمات عامر عامر، مقابل رحيل علي لطفي حارس مرمى الفريق على سبيل الإعارة بالإضافة إلى مقابل مادي يتم تحديده بعد.

ويعد عامر، أبرز حراس مرمى الدوري المصري بالفترة الحالية، حيث ظهر بمستوى متميز خلال الموسمين الماضيين.

"عبدالحفيظ يعرب عن سعادته بالفوز على إنبي"

أعرب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز على إنبي، مؤكدا أن هدف الفريق هو مواصلة الانتصارات من أجل المنافسة على كل الألقاب.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة:"بوعد الجماهير ببذل كل مجهودتنا للمنافسة على كل الألقاب هذا الموسم، رغم الإرهاق الشديد الذي نعاني منه في ظل كثرة المباريات".

وأضاف:" لعبنا مباراة منذ يومين في الإسكندرية، ثم سافرنا للقاهرة للعب مباراة إنبي، ويوم الجمعة أمامنا لقاء هام أمام حرس الحدود، قبل أن نسافر لتنزانيا".

وتابع:"قدمنا مباراة جيدة، ولكن مجهودنا قل في أخر 10 دقائق والذي كلفنا هدفا".

"مدرب الأهلي يتحدث عن مباراة إنبي"

قال لاسارتي في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"البداية كانت متكافئة بين كلا الفريقي، عقب ذلك نجحنا في السيطرة على المباراة حتى قبل النهاية ب ١٢ دقيقة".

وتابع "المنافس نجح في أن يتسبب لما في بعض المشاكل وكان من الممكن أن نسجل أهداف أخرى، لكن ذلك لم يحدث، والمنافس سبب لنا بعض المشاكل".

وواصل "الضربات الثابتة لإنبي تسببت قي بعض المشاكل لنا، وأعتقد بأن ارتكبنا الأخطاء التي أدت لذلك".

وأشار "كان المنافس أفضل منا في بعض الدقائق وأضعنا فرص للتهديف كان من الممكن أن ننهي المباراة بعدد أكبر من الأهداف".

وتابع "محمد هاني لاعب مهم بالنسبة لنا، والتغيير في الناحية الدافعية يجعلنا نفقد الجاني الهجومي، وعقب خروجه خبط مستوانا، كما أن إصابة هاني حرمتنا من الشق الهجومي والدفع برمضان صبحي".

وأتم "المشوار في المناقسة على الدوري لا يزال طويلا، ونأخذ مباراة بأخرى".