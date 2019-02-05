رياضة | يوسف: الأهلي حقق هدفه أمام إنبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوسف: الأهلي حقق هدفه أمام إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد يوسف، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق حقق هدفه من مباراة انبي بالحصول على الثلاث نقاط، والاستمرار في التقدم بمسابقة الدوري.

وحقق الأهلي الفوز على إنبي 2-1، في المباراة التي أقيمت علي استاد بتروسبورت مساء اليوم، الثلاثاء، والمؤجلة من الأسبوع الثالث عشر في بطولة الدوري العام. ورفع رصيده إلي 36 نقطة.

وأوضح يوسف، أن مباراة إنبي كانت صعبة وشهدت ندية في بعض فتراتها. ولكن، في النهاية، الأهلي أمامه هدف يسعى إليه لمواصلة المسيرة بقوة في الدوري.

وأشار المدرب العام، إلى أن الأهلي قدّم مباراة جيدة أمام الفريق البترولي، وأنه كان يتوقع أن يكون هناك استحواذ أكبر للفريق بعد حالة الطرد للاعب إنبي، ولكن حدثت حالة اطمئنان للاعبين بسبب النقص العددي لإنبي.

وشدد يوسف، على أن هناك أمورًا ايجابية من المباراة، أهمها حصد الثلاث نقاط، والدفع بعناصر عائدة من الإصابة مثل حسام عاشور وصلاح محسن وباسم علي.

وأكّد المدرب العام، على أن الأهلي يسير خطوة بخطوة، وأن التركيز حاليًا في مباراة حرس الحدود التي تقام يوم الجمعة المقبل في الدوري، وأن المهم أن يكون هناك استشفاء للاعبين خاصة أن الفارق بين مباراة انبي والحرس، يومان فقط.

وقال محمد يوسف، إن مواجهة حرس الحدود صعبة، وإن الفريق يحترم الحرس، ويسعى إلى الحصول علي الثلاث نقاط.

كما أكّد المدرب العام، على أن من يعمل في الأهلي يبحث عن المركز الأول، وأن الفصل بين البطولات المحلية والإفريقية قدر من يلعب لفريق بحجم وقيمة الأهلي، وأن الفريق يبذل أقصي جهد من أجل التتويج بكل الألقاب.