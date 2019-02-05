رياضة | فالفيردي يعلن قائمة برشلونة للكلاسيكو... مفاجأة من العيار الثقيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يعلن قائمة برشلونة للكلاسيكو... مفاجأة من العيار الثقيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني قائمة البلوجرانا المستدعاة لخوض مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد ، غدًا الأربعاء في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
وشهدت قائمة برشلونة مفاجآت مدوية بعدما استدعى فالفيردي نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي ، بينما تم استبعاد عثمان ديمبيلي لعدم تماثله الشفاء بنسبة 100%.
وجاءت قائمة برشلونة الرسمية كالتالي:
حراسة المرمي: تير شتيجن، إيناكي
خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، سيرجيو روبيرتو، لينجليت، موريلو، جوردي ألبا، فيرمايلين
خط الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، كوتينيو، آرثر، ألينا، فيدال
خط الهجوم: سواريز، ميسي، مالكوم، بواتينج
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