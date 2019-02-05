رياضة | قبل الكلاسيكو.. تصريح ناري من راموس عن رونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل الكلاسيكو.. تصريح ناري من راموس عن رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد الإسباني نه تحمل مسؤولية تنفيذ ركلات الجزاء في الفريق الملكي، بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الفريق للإنضمام لصفوف يوفنتوس الإيطالي الصيف الماضي.

وقال سيرجيو راموس في تصريحات لصحيفة “ماركا” الإسبانية قائلاً “بعد رحيل رونالدو، تحملت مسؤولية تسديد ركلات الجزاء وأنا سعيد بتحمل تلك المسؤولية .. واعتذر لتسديد ركلات الجزاء بطريقة "بانينكا" فلم أقصد أي إساءة من ذلك الأمر".

وأكد "راموس" أن ريال مدريد سينافس على جميع البطولات هذا الموسم.

وكان "رونالدو" المسؤول عن تسديد ركلات الجزاء في ريال مدريد، ولكن بعد رحيله تحمل "راموس" على عاتقه تسديد ركلات الجزاء مع الفريق الملكي.