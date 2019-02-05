رياضة | القناة يستعد للنصر بالقوة الضاربة ويتطلع لمقدمة الترتيب (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القناة يستعد للنصر بالقوة الضاربة ويتطلع لمقدمة الترتيب (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة مرانه الرئيسي عصر اليوم استعدادا للقاء نادي النصر في أطار الجولة السابعة عشر من دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة والقناة علي ملعب النصر الخميس في الثانية والنصف ظهرا.

وأشتمل التدريب علي بعض المحطات البدنية واعقبها مربعات بالكرة تبعها تقسيمة علي منتصف الملعب وتطبيق بعض الجمل الفنية والخططية ثم تقسيمة للفريق كامل وانتهي بالتدريب علي التسديدات علي المرمى

وعلي جانب أخر أحري عصام عابدين وأسلام شرقية تدريبات منفردة للتأهيل.

يذكر أن القناة يحتل المركز الثالث برصيد 30 نقطة بالتساوي مع سيراميكا بفارق نقطة واحدة عن صاحب الصدارة الترسانة.