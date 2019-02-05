انت الان تتابع تفاصيل خبر هكذا تجاهل ريال مدريد هدّافه التاريخي رونالدو! والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 5 فبراير 2019 09:50 مساءً - يحتفل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس، اليوم الأربعاء، بذكرى ميلاده الـ34، وسط تجاهل تام من نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد، الذي دافع عن ألوانه "الدون"، في السنوات الماضية.

وانهالت التهاني على نجم الكرة البرتغالية من جميع الأندية التي ارتدى قميصها؛ على غرار سبورتينغ لشبونة البرتغالي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، ويوفنتوس، فضلاً عن منتخب بلاده.

لكن ريال مدريد تجاهل بغرابة شديدة نجمه السابق؛ حيث لم تشر منصات النادي الملكي على مواقع التواصل والشبكات الاجتماعية إلى عيد ميلاد رونالدو ولم تُبرق إليه أي تهنئة بهذه المناسبة السعيدة.

تجدر الإشارة إلى أن رونالدو غادر صفوف فريق العاصمة الإسبانية بعد 9 مواسم ذهبية، وتحديداً بين عامي 2009 و2018؛ وذلك إثر اتهامه بـ"التهرب الضريبي"، إضافة إلى رفض النادي الملكي ورئيسه مساعدته في محنته القضائية، ليغادر إلى صفوف بطل إيطاليا في صفقة تجاوزت قيمتها الـ100 مليون يورو، بعقد يمتد لأربعة أعوام كاملة.

ويُعد رونالدو الهدّاف التاريخي لريال مدريد، وقاده للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات في السنوات الخمس الأخيرة، كما يُعد الهدّاف التاريخي لـ"أمجد الكؤوس الأوروبية"، حيث أحرز الأهداف بقميص "الملكي".