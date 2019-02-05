شكرا لقرائتكم خبر عن ماروتا: سيتم إقالة سباليتي فقط في هذه الحالة والان مع التفاصيل

الخليج 365_

قال بيبي ماروتا، المدير الرياضي لإنتر ميلان الإيطالي، أن التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم هو العنصر الحاسم في بقاء سباليتي من عدمه.

ووجه ماروتا رسالة لللاعبين قال فيها "ثقافة الفوز يجب أن تتحسن، تلك هي الطريقة الوحيدة للخروج من تلك الأزمة. جميعنا تحت الاختبار. لا يوجد رابط بين أداء إيكاردي والحديث عن تجديد عقده خاصة أن أعماله تُدار بواسطة واندا نارا. هذا ليس سبب تراجعه".

وتحوم الشكوك حول مستقبل المدير الفني الإيطالي لفريق الإنتر " سباليتي"، حيث كثر التكهن في الصحف الإيطالية عن إقالة سباليتي المتوقعة، رغم تكرار النادي لأكثر من مرة علي أن لا نية لإقالة سباليتي، وأيضا تصريحات سباليتي نفسه عن ثقة إداراة إنتر فيه.