شكرا لقرائتكم خبر عن القادسية السعودي يجدد عقد حارسه جاك دونكان والان مع التفاصيل

موقع السعودية نيوز365- أعلنت إدارة نادي القادسية برئاسة مساعد الزامل، عن تجديد عقد حارسه الأسترالي جاك دونكان.

وكشفت إدارة القادسية في بيان رسمي له، عن تجديد عقد دونكان، لمدة موسم لينتهي في صيف عام 2020.

وكانت إدارة القادسية قد تعاقدت مع جاك دونكان، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية لمدة موسم رياضي واحد فقط، قادمًا من صفوف نيوكاسل يونايتد جيتس الاسترالي.

و أعلن نادي القادسية السعودي التعاقد مع اللاعب السوري صانع الألعاب السوري يوسف قلفا، قادما من نادي الحزم لتدعيم صفوف الفريق.

وشارك قلفا مع منتخب بلاده في تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم بروسيا 2018 بمعدل 221 دقيقة، كما لعب ثلاث مباريات مع المنتخب السوري في كأس أمم آسيا 2019 الأخيرة في الإمارات.

ويستعد القادسية لخوض مباراة ضد النصر يوم غد الأربعاء ويأتي ذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.