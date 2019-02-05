شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على إنبي والان مع التفاصيل

حقق النادي الأهلي المصري فوزًا غاليًا على نظيره إنبي في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الأحمر من الجولة الـ13 من مسابقة الدوري، والتي انتهت بنتيجة 2\0.

وبهذه النتيجة نجح النادي الأهلي في رفع رصيده إلى النقطة 36، محتلًا المركز الثالث، خلفًا لبيراميدز الوصيف برصيد 42 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن الزمالك المتصدر.

وإليكم ترتيب جدول الدوري المصري عقب فوز النادي الأهلي في مباراة اليوم:

1- الزمالك 45 نقطة.

2- بيراميدز 42 نقطة.

3- الأهلي 36 نقطة.

4- مصر المقاصة 30 نقطة.

5- الإنتاج الحربي 28 نقطة.

6- المقاولون العرب 28 نقطة.

7- المصري 26 نقطة.

8- طلائع الجيش 25 نقطة.

9- سموحة 25 نقطة.

10- حرس الحدود 24 نقطة.

11- الإسماعيلي 23 نقطة.

12- الجونة 22 نقطة.

13- النجوم21 نقطة.

14- الداخلية 21 نقطة.

15- الاتحاد السكندري 21 نقطة.

16- إنبي 21 نقطة.

17- وادي دجلة 20 نقطة.

18- بتروجيت 18 نقطة.