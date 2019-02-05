شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور يفتح النار على حكم مباراة الأهلي وإنبي والان مع التفاصيل
علق خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، على مباراة الأهلي وإنبي التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب بترو سبورت، وانتهت بفوز الأحمر بهدفين لهدف.
ووجه الغندور انتقادات لاذعة إلى محمد الصباحي حكم مباراة الأهلي وإنبي، بسبب الجدل التحكيمي التي شهدته المباراة، بعدما رفض الحكم احتساب هدف لإنبي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.
ونشر الغندور تغريده له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة، "تويتر" قائلًا: “هدف سليم لإنبي لم يحتسب وعلي نفس الخط واليد سابقه ليس لها علاقة”.
وأضاف: “والهدف الأول بيد جيرالدو من البداية و طرد انبي بسبب اعتراضه علي فاول لم يحتسب لصالحه و هو فاول مليون في المئة”.
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