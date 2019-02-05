3 أسباب تجعل رونالدو يفي بوعده ويستمر في الملاعب حتى الـ40

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الخليج 365- يحتفل اليوم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي بعيد ميلاده الرابع والثلاثين، ومازال الدون يظهر في الملاعب الأوروبية كأنه لاعب شاب عشريني في بداية مسيرته الكروية.

توقع الجميع انتهاء رونالدو مع يوفنتوس بعد رحيلة عن ريال مدريد وكبر سنه، ألا أن صاروخ ماديرا خالف جميع التوقعات بتألقه المعتاد كل موسم وتصدره لترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 17 هدف، مساهما في اعتلاء اليوفي لجدول ترتيب الكالتشيو وعدم تلقيه اي هزيمة حتى الأن.

وفي عمر الـ34 قرر العديد من عظماء الساحرة المستديرة ترك الحذاء والأعتزال بسبب عدم القدرة على تقديم الأداء مثلما كان في السابق وعلى رأسهم الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق وفيليب لام نجم بايرن ميونخ، لكن كان لرونالدو وأرقامه رأي أخر، حيث صرح الدون سابقا بأنه يرغب في اللعب حتى 40 عاما على الرغم من استحالة هذه الأمنية ألا أن النقاد والمشجعين لم يستعجبوا منها، لأن رونالدو دائما مايكسر التوقعات.

في إطار ذلك يستعرض "السعودية نيوز" 3 أسباب تجعل كريستيانو رونالدو يفي بوعده ويلعب كرة القدم حتى سن الأربعين.

عضلاته الخارقة

فاجأ رونالدو الجميع عندما أظهر التقرير الطبي لنادي يوفنتوس أن اللاعب البرتغالي لديه جسد شاب يبلغ من العمر 20 عاما، حيث كشف الاختبار أن نسبة الدهون في جسد رونالدو هي 7 في المئة فقط، وهو ما يقل بنسبة 3 بالمئة عن النسبة الطبيعية لمن في مثل سنه، ولدى "صاروخ ماديرا" كتلة عضلية تصل إلى 50 بالمئة، أي أنها أعلى بحوالي 4 بالمئة مما هو مفترض.

كذلك فقد سجل "الدون" سرعة وصلت إلى 33.98 كيلومتر في الساعة، ببطولة كأس العالم، وقد كانت الأفضل خلال النهائيات.

ومنذ بداية مسيرته الكروية أظهر الدون اهتمام كبير بصحته ولياقته البدنية عن طريق التدريب لوقت أضافي، وأخذ حمامات الجليد في الصباح الباكر والذهاب لصالة الألعاب الرياضية، من أجل تحويل جسده الى هذا الوحش الذي نراه الأن.

التطور المستمر

شهدت رحلة رونالدو في الملاعب مشاركاته في العديد من المراكز المختلفة، حيث بدء الدون مسيرته مع مانشستر يونايتد كجناح أيسر يهتم بالمرواغات واللمحات الفنية، وتطور بشكل كبير على يد المدرب الأسطوري لليونايتد السير أليكس فيرجسون.

ونفس الأمر في أول موسم له مع ريال مدريد، كان اهتمامه الأول هو المرواغات، لكن منذ قدوم البرتغالي مورينيو مدرب الملكي السابق تحول رونالدو إلى ألة تنقل الهجمات فقط من الناحية اليسرى.

ومع قدوم أنشيلوتي وزيدان، تحول البرتغالي إلى مهاجم يتجول داخل منطقة الجزاء ويسجل أهداف بغزارة وهو ما ساعده على مواصل التألق وتحطيم الأرقام القياسية حتى في سن الثلاثين، وفي الفترة الأخيرة قلت لمسات رونالدو وتحركاته لكن أهدافه على المرمى زادت بشكل كبير، وهذا أحد أهم الأسباب لضمان مشاركته حتى سن الأربعين " تطوره المستمر".

القوة العقلية

قلة أجره المادي أمر لا مفر منه مع التقدم في السن، لكن عقلية رونالدو وطموحه الكبير والتركيز على جسده وكرة القدم فقط، أمور تجعلك ترفض التخلي عن عقلية لاعب بهذا الحجم في فريقك.

رونالدو أحد النجوم المخلصين، لايستسلم أبدا ويبحث عن التنافس مع الأفضل، يمتلك أرداة غير منتهية، هذه الصفات تزيد من قوته العقلية وتجعله لاعب لا مثيل له في العصر الحديث.

واجه رونالدو صعوبات كبيرة في أول مشواره مع ريال مدريد، لكن نجح اللاعب بعد ذلك في كتابة التاريخ مع الملكي بعد الفوز بأربع ألقاب لبطولة دوري أبطال أوروبا منهم 3 مرات بشكل متتالي.

قوة كريستيانو الذهنية هي واحدة من الأسباب المحورية لبقائه في الملعب حتى هذا العمر، جميعنا نعلم حقيقة أن الإخفاقات المؤقتة ليست كافية لإيقاف كريستيانو عن تحقيق أهدافه، ولن يوقفه شئ حتى يحقق حلمه.

فاز رونالدو بالكرة الذهبية خمس مرات، كما أنه توج بدوري أبطال أوروبا خمس مرات مع ريال مدريد ومانشستر يونايتد، ويأمل عشاق يوفنتوس أن يحقق اللقب السادس مع فريقهم.