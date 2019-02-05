شكرا لقرائتكم خبر عن الصيد يستقبل رئيس اتحاد الجودو لبحث سبل التعاون المشترك والان مع التفاصيل

موقع الخليج 365 - استقبل محسن طنطاوي رئيس مجلس إدارة نادي الصيد، المهندس مطيع فخر الدين رئيس اتحاد الجودو، من أجل مناقشة أوجه التعاون بين النادي والاتحاد خلال الفترة المقبلة، واستغلال البنية التحتية المميزة لنادي الصيد في استضافة وتنظيم بطولات الجودو مستقبلا.

حضر الاجتماع كلا من المهندس حسين أبو السعود، عضو مجلس إدارة نادي الصيد، المستشار عادل هاني مقرر لجنة الجودو بالنادي.

شهد اللقاء مناقشة سبل تفعيل التعاون المشترك بين النادي والاتحاد، حيث أشاد المهندس مطيع فخر الدين رئيس اتحاد الجودو بمنشآت نادي الصيد، وخطة توسيع قاعدة ممارسة اللعبة داخل النادي.

