شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يتلقى ضربة موجعة بإصابة كوستا والان مع التفاصيل

الخليج 365- تلقى نادي يوفنتوس الإيطالي ضربة موجعة بعد إصابة نجمه البرازيلي دوجلاس كوستا في الركبة. وذكرت صحيفة كورييري ديلو سبورت، أن كوستا تعرض لإصابة في أوتار الركبة خلال مباراة يوفنتوس وبارما بالدوري الإيطالي والتي انتهت 3 - 3. وكان كوستا صاحب الـ28 عاما تعرض لحادث سير صباح أول أمس لكنه لم يتعرض لأي أذى. واستعاد يوفنتوس جهود بيرنارديسكي، الذي تدرب بشكل طبيعي بعد شفائه من إصابة في القفص الصدري، في حين أن ليوناردو سبينازولا قام ببعض التدريبات الخفيفة، بعد أن تعرض لضربة في كاحله الأيسر ضد بارما.

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