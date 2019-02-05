شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 15 يوم من الفراق.. كلبة سالا تنتظرعودة النجم الغائب! والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- تقف عند مدخل الباب تنتظرعودة صديقها المقرب من سفره، وعندما شعرت بالتعب جلست على الأرض تحدق في وجوه العابرين آملًا في إيجاد فقيدها، ويومًا تلو الآخر أمتنعت عن الطعام والشراب لحين وصول صديقها فهو الذي يداعبها دومًا ويأخذها معه في كل مكان.

فجلست تتذكر شاطئ البحر وعندما توقظه في الصباح الباكر خوفًا من أن يتأخر على مرانه الصباحي كانت تشعر بأحزانه وأفراحه كعادتها، وكانت تعلم جيدًا موعد عودته كان تميزه بالضوء عندما يقترب النور من الإختفاء تجده يفتح باب المنزل وبكل شوق تركض تجاه لتعبر عن دى إشتياها له.

ولكن تلك المرة غاب إيميليانو سالا ولم يعد حتى الآن وظلت كلبته "نالا" في إنتظاره أمام المنزل منذ رحيله لتوقيع عقود إنتقاله إلى نادي كارديف سيتي دون ملل ولا كلل وهي على يقين بأنه سيعود قريبًا.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، شاركت “رومينا” شقيقة اللاعب الأرجنتيني صورة الكلبة على فيس بوك، وهي تنتظر عند الباب وتحدق أمامها، وعلقت: “نالا تنتظرك أيضًا”.

يُذكر أن الكلبة “نالا” كانت أحد أسباب عودة “سالا” إلى فرنسا، بعد توقيعه على انضمامه إلى نادي “كارديف سيتي”، حيث أراد توديع فريقه السابق في نادي “نانتس” قبل أن يعود إلى ويلز.

واصطحب اللاعب من قبل كلبته “نالا” إلى منطقة القنال الإنجليزي، قبل البدء في عملية نقلها إلى بريطانيا للعيش معه.

ولم تكن كلبة سالا هي من دخلت التاريخ وأصبحت حديث الصحافة العالمية وحدها ولكن سبقتها من قبل "قطة" محمد صلاح بعدما نشر له صوره العام الماضي برفقة قطة صغيرة يداعبها داخل منزله.