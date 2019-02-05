انت الان تتابع تريزيجيه يدخل دائرة اهتمام فولهام الإنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٥ فبراير ٢٠١٩ - ٠٥:٥٧ م

كشفت تقارير صحفية تركية أن نادي فولهام الإنجليزي، يتابع محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق قاسم باشا التركي ومنتخب مصر، تمهيدا للدخول في مفاوضات مع ناديه من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. وذكرت صحيفة "هوريت" التركية أن النادي الإنجليزي مستعد لدفع 15 مليون يورو من أجل التعاقد مع الجناح المصري خلال الفترة القادمة بعد تألقه مع قاسم باشا في الدوري التركي وتقديمه مستوى أكثر من رائع، دفع العديد من الأندية الأوروبية للاهتمام بالتعاقد معه، إلا أن إدارة قاسم باشا أعلنت أن كل العروض لم تأت بالمقابل المادي المطلوب.

وانتقل تريزيجيه من إندرلخت البلجيكي إلى صفوف فريق قاسم باشا في موسم 2017-2018 على سبيل الإعارة لمدة موسم مع وجود بند في العقد بأحقية شراء اللاعب نهائيًا بعد انتهاء الإعارة مقابل 2 مليون يورو، وبالفعل تم تفعيل بند الشراء مطلع الموسم الجاري بعد تألق اللاعب خلال الإعارة. كانت أندية جالطة سراي التركي وإنتر

وانتقل تريزيجيه من إندرلخت البلجيكي إلى صفوف فريق قاسم باشا في موسم 2017-2018 على سبيل الإعارة لمدة موسم مع وجود بند في العقد بأحقية شراء اللاعب نهائيًا بعد انتهاء الإعارة مقابل 2 مليون يورو، وبالفعل تم تفعيل بند الشراء مطلع الموسم الجاري بعد تألق اللاعب خلال الإعارة.

كانت أندية جالطة سراي التركي وإنتر ميلان الإيطالي قد أبدت رغبتها في التعاقد مع محمود تريزيجيه بالإضافة لنادي سلافيا براغ التشيكي، الذي أعلن عن استعداده لدفع الشرط الجزائي في تعاقد اللاعب مع نادي قاسم باشا والبالغة قيمته 5 ملايين يورو، إلا أن الصفقة تعطلت في النهاية، وأكد تريزيجيه رغبته في الاستمرار ضمن صفوف قاسم باشا.