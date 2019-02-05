انت الان تتابع علي ماهر يكشف عن رسالته للاعبي إنبي في مباراة الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد محمد ٠٥ فبراير ٢٠١٩ - ٠٨:٣٤ م
تحدث علي ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، عن خسارة فريقه أمام الأهلي في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد بتروسبورت، مؤكدًا أنه واجه فريقا قويا في مباراة اليوم، لكنه ذاكره جيدا، وراض تماما على أداء اللاعبين طوال المباراة. وأضاف ماهر في المؤتمر الصحفي: "واجهنا فريقا كبيرا وذاكرناه جيدا، وحتى الدقيقة 30 كانت السيطرة لنا، ولا أدري لماذا تم طرد أحمد رفعت الذي أثر علينا، لاعبو إنبي كانوا رجالا، وأشكرهم على ما قدموه طوال اللقاء وأبلغتهم بين الشوطين، أننا بإمكاننا إحراز أهداف".
وأوضح: "أرفض الحديث عن قرارات التحكيم، وأبديت اندهاشي من طرد أحمد رفعت رغم ذهابه للحكم لتقديم اعتذاره، في الدوريات الأوروبية الحكام يتواصلون مع اللاعبين بشكل عادي، لكن في الكرة المصرية الأمر مختلف". وأتم: "الدوري هذا الموسم صعب جدًا، ومن الصعب الحديث عمن سيهبط أو من يتوج باللقب، فمن يحصل على نقطة تكون
وأوضح: "أرفض الحديث عن قرارات التحكيم، وأبديت اندهاشي من طرد أحمد رفعت رغم ذهابه للحكم لتقديم اعتذاره، في الدوريات الأوروبية الحكام يتواصلون مع اللاعبين بشكل عادي، لكن في الكرة المصرية الأمر مختلف".
وأتم: "الدوري هذا الموسم صعب جدًا، ومن الصعب الحديث عمن سيهبط أو من يتوج باللقب، فمن يحصل على نقطة تكون هامة للغاية".
حقق فريق الأهلي فوزًا ثمينًا على نظيره إنبي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد بتروسبورت، المؤجلة من منافسات الجولة الـ13 ببطولة الدوري الممتاز، ليرفع المارد الأحمر رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الفريق البترولي عند 21 نقطة في المركز الثالث عشر، وشهد اللقاء حصول أحمد رفعت لاعب إنبي على البطاقة الحمراء، بعد اعتراضه غير اللائق على محمد الصباحي حكم اللقاء.
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