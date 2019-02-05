تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة للجبلاية

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٠٥ فبراير ٢٠١٩ - ٠٧:٥٥ م

عاد المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس هيئة الترفيه السعودية، للتعليق على مشهد دخول أحد رجال الأمن إلى أرض ملعب استاد أكاديمية الشرطة بالعباسية خلال مباراة الداخلية وبيراميدز مساء أمس الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ21 من مسابقة الدوري الممتاز. وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نريد إجابة عما حدث البارحة في ماتش الداخلية ونزول رجل الأمن بالزي الرسمي وبسلاح إلى أرض الملعب، وما هي العقوبة من الاتحاد المصري لكرة القدم؟".

كان مالك نادي بيراميدز قد علق على الواقعة بالأمس قائلًا: "سؤال.. هل من القانوني نزول رجل أمن في وقت المباراة بدون إذن من الحكم؟!". وكشف عثمان الدسوقي، المشرف على الكرة بنادي الداخلية، عن هوية ضابط الشرطة الذي وجد في أرضية الملعب، خلال مباراة فريقه مع بيراميدز، قائلا في تصريحات خاصة لـ"التحرير": "إن