انت الان تتابع بعد فوز الأهلي.. رسالة جديدة من تركي آل شيخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ٠٥ فبراير ٢٠١٩ - ٠٨:٢١ م
علق المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، على الأداء التحكيمي الذي ظهر به طاقم حكام مباراة الأهلي ونظيره إنبي، التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من منافسات بطولة الدوري الممتاز، بقيادة الحكم الدولي محمد الصباحي، وعاونه أحمد توفيق وشريف عبدالله، وعمرو رمضان حكمًا رابعًا، وسعيد حمزة وحسام الجلاد حكمًا خامسًا، والتي حسمها المارد الأحمر لصالحه بهدفين لهدف، محققًا فوزه الرابع على التوالي، ويواصل مطاردة بيراميدز صاحب المركز الثاني، والزمالك المتصدر.
ونشر تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، عقب نهاية مواجهة الأهلي وإنبي، قائلًا: "التحكيم". في إشارة منه للأخطاء التحكيمية التي ارتكبها طاقم حكام المباراة. وأثارت الحالات التحكيمية جدلًا واسعًا، بعدما ألغى الحكم محمد الصباحي، هدفًا لفريق إنبي بداعي التسلل،
ونشر تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، عقب نهاية مواجهة الأهلي وإنبي، قائلًا: "التحكيم". في إشارة منه للأخطاء التحكيمية التي ارتكبها طاقم حكام المباراة.
وأثارت الحالات التحكيمية جدلًا واسعًا، بعدما ألغى الحكم محمد الصباحي، هدفًا لفريق إنبي بداعي التسلل، في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، كما أثارت حالة طرد أحمد رفعت لاعب إنبي غضب الجهاز الفني للفريق البترولي بعد حصوله على البطاقة الحمراء، بعد اعتراضه على حكم اللقاء ومطالبته باحتساب خطأ لصالحه.
ورفع فوز الأهلي رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد فريق انبي عند 21 نقطة في المركز الثالث عشر.
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