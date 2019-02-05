شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يستعد لـ«الثأر» من برشلونة فى كلاسيكو الأرض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وسط شكوك حول نجم الكلاسيكو الأول، ليونيل ميسى، يستضيف برشلونة غريمه التقليدى ريال مدريد، الأربعاء، فى ذهاب نصف نهائى بطولة كأس ملك إسبانيا، فى معقل البلوجرانا «كامب نو»، وذلك فى تمام العاشرة مساء. وذكرت صحيفة «سبورت» الإسبانية الثلاثاء، حتى مثول الجريدة للطبع، أن ميسى يرغب بشدة فى خوض المباراة، وقالت الصحيفة: «ميسى من سيحدد قدرته على خوض مباراة الكلاسيكو، وإن كان الأفضل تجنب المخاطرة به، حتى لا يتعرض لضربة جديدة».

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ميسى لديه رغبة مجنونة فى خوض المواجهة أمام ريال مدريد، بسبب عشقه لكرة القدم، فضلًا عن عدم خوضه كلاسيكو الدور الأول بالليجا، موضحة أن ميسى سيتم استدعاؤه فى قائمة برشلونة الخاصة بالمباراة، ولكن لم يتحدد بعد موقفه من المشاركة، وغاب ميسى عن مران الفريق الكتالونى الإثنين فى إطار استعدادات البلوجرانا للكلاسيكو، متأثرًا بالإصابة التى تعرض لها أمام فالنسيا، مساء السبت، فى الجولة الـ22 من الليجا.

وتعد هذه المباراة هى مباراة ثأر للميرنجى، حيث كانت آخر نتيجة «كلاسيكو» جمع بين قطبى الكرة الإسبانية، فى 28 أكتوبر الماضى، فوز البارسا بنتيجة 5-1، فى معقله «كامب نو». وتسببت الهزيمة الكبيرة فى الإطاحة بالمدير الفنى جولين لوبيتيجى من منصبه بسبب سوء النتائج فى عهده، ولجأت إدارة الملكى إلى الأرجنتينى سانتياجو سولارى بشكل مؤقت، ونجح فى إعادة الفريق إلى طريق الانتصارات، لتمنحه الإدارة عقدا حتى صيف 2021، ونجح سولارى فى قيادة الميرنجى لتحقيق لقب كأس العالم للأندية فى ديسمبر الماضى، ويضع عينه على المزيد من الألقاب لتأمين منصبه خلال الفترة المقبلة.

وقبل هزيمة كلاسيكو الليجا، تعرض ريال مدريد لـ3 هزائم أمام أشبيلية وديبورتيفو ألافيس وليفانتى، وسقط فى فخ التعادل السلبى فى الديربى ضد الجار أتلتيكو مدريد، بجانب حالة العقم التهديفى التى عانى منها فى ذلك الوقت. ولكن هذه المرة الميرنجى يدخل الكلاسيكو مُحققا 6 انتصارات متتالية فى بطولتى الليجا وكأس الملك، والفريق يُقدم عروضا مميزة على مستوى الأداء، وفى بطولة الكأس ريال مدريد الفريق الأكثر تسجيلا للأهداف. ومن المتوقع أن يكون إيسكو، صانع ألعاب الملكى، خارج حسابات سولارى، حيث يعتمد عليه كورقة بديلة لدقائق معدودة، أو يظل على مقاعد البدلاء دون مشاركة. واتجه سولارى للاعتماد على اللاعبين الشباب بشكل تدريجى منذ توليه المسؤولية، بسبب تراجع مستوى النجوم بجانب الإصابات التى ضربت الفريق، وأصبح للبرازيلى فينيسيوس جونيور دور كبير مع سولارى وبات لاعبًا أساسيًا لا غنى عنه فى تشكيلة الميرنجى مؤخرًا، وتألق لوكاس فاسكيز على الجبهة اليمنى، بعدما كان بديلا فى عهد لوبيتيجى، بالإضافة إلى وجود دور أكبر للظهيرين أودريوزولا وريجيلون، وفيدى فالفيردى والمهاجم كريستو.

من جانبه، أكد الأرجنتينى سانتياجو سولارى، المدير الفنى لريال مدريد، أنه لن يتنازل عن تحقيق الفوز، وشدد المدرب الأرجنتينى، فى تصريحات أبرزتها صحيفة «مونديو ديبورتيفو»، على استعداد المرينجى لخوض الكلاسيكو، معتبرا أن مشاركة نجم برشلونة ليونيل ميسى من عدمها لن تؤثر على ترتيبات المواجهة.