شكرا لقرائتكم خبر عن السولية يمدد عقده بـ5 ملايين جنيه في الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

دخل سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، فى مفاوضات قوية مع عمرو السولية، لاعب وسط الفريق، لتمديد تعاقده مع القلعة الحمراء، وذلك فى إطار سياسة الحفاظ على القوام الأساسى للفريق، ورغم أن اللاعب لايزال يتبقى موسمان فى عقده إلا أن عبدالحفيظ يسعى لإنهاء ملف التجديد والتمديد لعناصر الفريق الأساسية بناء على تعليمات من مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق، حيث يسعى لإضافة مزيد من الاستقرار والطمأنينة لدى لاعبى الأهلى خلال الفترة المقبلة، حتى لا ينشغل أى لاعب وللتركيز فى مواصلة الانتصارات سواء على المستوى المحلى أو الأفريقى، ومن المنتظر أن يتم تعديل المقابل المادى الذى سيتقاضاه اللاعب مع القلعة الحمراء، ليصل إلى 5 ملايين جنيه سنوياً، وعلمت «المصرى اليوم» أن اللاعب رحب بالتواجد لفترة جديدة داخل النادى الأهلى، رافضاً العديد من العروض الخليجية التى تلقاها خلال الفترة الماضية. جاء ذلك فى الوقت الذى يدرس فيه الجهاز الفنى نقل مباريات الفريق إلى بتروسبورت خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب إغلاق استاد السلام الذى يستضيف مباريات الفريق فى بطولة الدورى الممتاز، بسبب انشغاله ببعض الإصلاحات الخاصة باستضافة بطولة الأمم الأفريقية فى شهر يونيو المقبل، ويعد بتروسبورت هو الأقرب بالنسبة للأهلى، خاصة أن الجهاز الفنى يرفض خوض المباريات فى برج العرب خوفاً من تعرض اللاعبين للإرهاق بسبب السفر بشكل مستمر لاسيما فى ظل تلاحم المباريات المحلية والأفريقية وتحديداً فى شهر فبراير الجارى. من جهة أخرى، أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف» عن تعيين طاقم تحكيم سودانى لمواجهة الأهلى وسيمبا التنزانى، ضمن مباريات دورى أبطال أفريقيا.

وأسند الكاف إدارة المباراة للحكم السودانى محمود على محمود، ويعاونه كل من وليد أحمد على مساعداً أول، وأحمد ناجى صبحى مساعدا ثانيا. وحدد خالد مرتجى، رئيس بعثة الأهلى، يوم السبت المقبل للسفر إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا يوم الثلاثاء المقبل فى الجولة الرابعة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا. ويحتاج المارد الأحمر للفوز لتأكيد صعوده لدور الثمانية من البطولة دون النظر للجولتين الأخيرتين، حيث يحتل المركز الأول برصيد 7 نقاط، ويليه فيتا كلوب بأربع نقاط، وشبيبة الساورة نقطتين، فيما يتذيل سيمبا التنزانى الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

من جهة أخرى، أعلن الجهاز الطبى بقيادة خالد محمود مشاركة ياسر إبراهيم مدافع الفريق للمشاركة فى التدريبات الجماعية عقب مواجهة إنبى التى أقيمت أمس، الثلاثاء، على أرض ملعب بتروسبورت فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدورى الممتاز، وذلك بعدما تعافى اللاعب من الإصابة التى حدثت له فى مباراة وادى دجلة وغاب على إثرها فى مباراة سيمبا التنزانى فى البطولة الأفريقية، واشتكى اللاعب من إصابة بالعضلة الخلفية، وشارك إبراهيم أمس فى مران الغائبين عن مواجهة إنبى، ويسير اللاعب بشكل جيد نحو العودة للتشكيل الأساسى، ومن المنتظر أن يدعم صفوف الفريق فى مباراة حرس الحدود المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

فيما طلب صلاح محسن، لاعب الفريق، من الجهاز الفنى بالحصول على فرصة المشاركة فى المباريات، خاصة أنه كان يشارك بشكل أساسى قبل أن يصاب خلال الفترة الماضية، وحصل اللاعب على وعد بالمشاركة.