شكرا لقرائتكم أخبار محمد صلاح اليوم الثلاثاء 5 - 2 - 2019 ضياع البريميرليج يهدد استمرار الفرعون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك النجم المصرى محمد صلاح فى تعادل ليفربول أمس الإثنين أمام وست هام 1-1 فى الجولة الـ 25 من الدورى الإنجليزى الممتاز.

مستقبل محمد صلاح مع ليفربول مهدد فى حال عدم الحصول على البريميرليج

بدأت التقارير بشأن مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول تتسرب، فيما يبدو أن بقاءه من عدمه مرتبط بأمر واحد سيتحدد في 12 مايو المقبل.

ويؤكد مهاجم ليفربول السابق، إميل هيسكي، أن الدوري الإنجليزي الممتاز يواجه خطر خسارة نجمه محمد صلاح، في حال فشل "الريدز" في التتويج بلقب البريمرليغ هذا الموسم الذي يختتم بهذا التاريخ.

وقال موقع "سبورتس كيدا" إن هيسكي رجح بقوة أن يغادر النجم المصري ليفربول في حال فشل مع فريقه في الفوز بلقب الدوري هذا الموسم.

وقال في تصريح لموقع "إكسبريس سبورت" إن هناك دائما خطر مغادرة اللاعبين في حال عدم تحقيق النتائج المرجوة، مضيفا "ليفربول قد يفقد نجومه، ومن بينهم صلاح، في حال لم يتوج باللقب آخر هذه السنة".

وتابع "وفي حال استمروا مع الفريق، فإن هناك سببا سيفرض عليهم الاستمرار، والسبب هو الألقاب والإنجازات".

وكان أبناء يورجن كلوب فشلوا مرة أخرى، الاثنين، في توسيع الفارق مع مطاردهم المباشر في الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي، عقب تعادلهم أمام وست هام يونايتد 1-1.

محمد صلاح خارج معسكر المنتخب فى مارس

استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني على إراحة محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي من معسكر شهر مارس والذى يتخلله مباراتين الأولى أمام النيجر أحد أيام 22 أو 23 أو 24 مارس فى الجولة السادسة و الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 ثم ودية نيجيريا المقرر لها 26 مارس أيضاً

جاء تفكير الجهاز الفنى فى إراحة محمد صلاح بسبب ضغط المباريات فى الدورى الإنجليزي إلى جانب أن الجهاز يعي تماماً مستوى صلاح واعتباره النجم الأول فى المنتخب ورغبة الجهاز فى اختبار ومنح فرصة للاعبين جدد فى معسكر مارس المقبل فى نفس مركز محمد صلاح.

كما يدرس الجهاز الفني الحديث مع بعض اللاعبين المحترفين لمنحهم راحة فى معسكر مارس أيضاً فى حال رغبتهم فى ذلك مثل أحمد حجازي المحترف بويست بروميتش الإنجليزي و محمود تريزيجيه المحترف بقاسم باشا التركى ، خاصة أنهما من العناصر الأساسية أيضاً ورغبة أجيري فى اختبار أكثر من وجه جديد فى مباراتى النيجر ونيجيريا للحكم على مستواهم قبل معسكر يونيو والذى سيكون الأخير قبل بطولة أمم أفريقيا التى تنطلق يوم 21 يونيو حتى 19 يوليو والتى تستضيفها مصر.

حسرة محمد صلاح بعد التعادل أمام وست هام يتصدر المشهد

فقد نادي ليفربول نقطتين ثمينتين فى صراع قمة الدوري الإنجليزي بتعادله بهدف أمام وست هام فى المباراة التى جمعتهما أمس بملعب لندن الأولمبى، بختام مباريات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

ونشرت صحيفة دايلى ستار على صدر صفحتها الأولى، صورة حسرة محمد صلاح نجم ليفربول والذى فشل فى هز شباك أصحاب الملعب أمس، مع أنطونيو نجم وست هام صاحب هدف التعادل تحت عنوان: "جانج هام ستايل" تعليقا على رقصة اللاعب الإنجليزى والتى يقلد فيها أغنية "جانجام ستايل" الشهيرة.

ورغم الأداء السئ لكل نجوم ليفربول أمس إلا أن محمد صلاح لازال يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفا، بفاق هدف عن النجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج هداف أرسنال برصيد 15 هدفا.

كما يحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 62 نقطة بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف، ويأتى وست هام في المركز 12 برصيد 31 نقطة.