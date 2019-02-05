شكرا لقرائتكم أحمد موسى يعود إلى الرياض.. ويلازم العيادة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عاد النيجيري أحمد موسى لاعب النصر إلى الرياض بعد فراغه من الإجازة الممنوحة له من قبل الإدارة إثر مرض والدته ووفاتها في وقت سابق من الشهر الماضي.

وقال حساب النصر على "تويتر" أن اللاعب النيجيري الذي فارقت والدته الحياة أواخر يناير الماضي، عاد إلى العيادة الطبية لإكمال علاجه من تمزق عضلي يعاني منه في الفترة الماضية.

ولم يشارك موسى في أي مباراة مع الأصفر منذ الثالث من يناير الماضي، وتحديداً عندما لعب أمام الجندل في دور 64 بكأس الملك.