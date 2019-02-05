شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا حدث بين رفعت وحكم مباراة الأهلى فى واقعة الطرد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار طرد أحمد رفعت، صانع ألعاب إنبى، تساؤلات فى مواجهة الأهلى التى أقيمت اليوم على استاد بتروسبورت وانتهت لصالح الأهلى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة عشر بالدورى الممتاز.

وكشف أحمد رفعت لزملائه فى إنبى كواليس الواقعة بأنه توجه للحكم قائلا: "خلاص يا كابتن معلش يا كابتن"، ليفاجأ بحكم المباراة محمد الصباحى قائلا له: "متطبطبش عليا" ثم أشهر له الإنذار الثانى وطرده من المباراة.

وشارك أحمد رفعت فى 24 دقيقة فقط بعدما اعتمد عليه على ماهر المدير الفنى لإنبى كبديل حيث دفع به فى الدقيقة 61 قبل أن يتلقى الطرد بالدقيقة 85 من عمر المباراة، ونجح قبل طرده فى صناعة الهدف الوحيد للفريق البترولى.