شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباريات اليوم الثلاثاء 5 / 2 / 2019 بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدورى المصرى اليوم الثلاثاء الموافق 5/ 2 / 2019 إقامة مباراتين بين وادى دجلة وبتروجت، والثانية بين الاهلى وإنبى ضمن منافسات الجولة الـ21 ومؤجلة من الجولة الـ13 من عمر بطولة الدورى الممتاز.

الأهلى يواصل مسيرة الزحف نحو القمة بثنائية فى إنبى

حقق فريق الأهلى فوزاً صعباً بهدفين لهدف على إنبى خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد بتروسبورت، فى المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدورى الممتاز.

بتروجت يهزم وادى دجلة "بالتخصص" بهدف عبد الرسول

حقق فريق بتروجت فوزا ثمينا على وادى دجلة "بالتخصص" بهدف مقابل لا شىء أحرزه أحمد عبد الرسول فى الدقيقة 59 من عمر اللقاء، الذى أقيم بينهما باستاد السويس ضمن فعاليات الجولة الـ21 للدورى.