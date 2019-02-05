شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتى: الفوز على إنبى مهم جدا والمنافس تسبب لنا فى بعض المشاكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، عن سعادته عقب فوز فريقه على إنبى بهدفين مقابل هدف فى المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدورى الممتاز.

وقال لاسارتى، فى المؤتمر الصحفى عقب نهاية المباراة: "البداية كانت متكافئة بين كلا الفريقين، عقب ذلك نجحنا فى السيطرة على المباراة"، وتابع: "المنافس نجح فى أن يتسبب لنا فى بعض المشاكل وكان من الممكن أن نسجل أهداف أخرى، لكن ذلك لم يحدث، والمنافس كان ندا قويا لنا".

وواصل: "الضربات الثابتة لإنبى تسببت قى بعض المشاكل لنا، وأعتقد أننا ارتكبنا الأخطاء التى أدت لذلك"، وأكد لاسارتى: "كان المنافس أفضل منا فى بعض الدقائق وأضعنا فرصا للتهديف كان من الممكن أن ننهى المباراة بعدد أكبر من الأهداف".

وتابع: "محمد هانى لاعب مهم بالنسبة لنا، والتغيير فى الناحية الدفاعية يجعلنا نفقد تدعيم الجانب الهجومى، وعقب خروجه هبط مستوانا، كما أن إصابة هانى حرمتنا من الشق الهجومى والدفع برمضان صبحي".

وأتم: "المشوار فى المناقسة على الدورى لا يزال طويلا، ونفكر فى كل مباراة على حدة".